Haute-Saône : un homme et son neveu gravement blessés par un pétard

et AFP

publié le 15/07/2020 à 14:55

Ils ont voulu fabriquer des pétards dans leur sous-sol. Mardi soir, pour le 14 juillet, un homme et son neveu ont été grièvement blessés à la jambe et à la main par l'explosion d'un engin pyrotechnique artisanal qu'ils confectionnaient, a appris l'AFP auprès de la gendarmerie.

Les faits se sont déroulés dans la maison de l'oncle, à Mailleroncourt-Charette, en Haute-Saône. Les deux hommes, âgés de 52 ans et 26 ans, "préparaient un pétard pour le feu d'artifice avec un mélange artisanal à base de désherbant et d'un autre produit et un des deux, pour tasser, a tapé dessus avec un marteau, ce qui a déclenché l'explosion du mélange", a expliqué la compagnie de gendarmerie de Lure.

Les deux blessés ont été évacués par hélicoptère et les pompiers ignoraient encore mardi soir "si la jambe et la main blessées pourraient être sauvées". Le pronostic vital des deux hommes n'est cependant pas engagé. En attendant leur rétablissement, la brigade de gendarmerie de Luxeuil-les-Bains a été chargée de l'enquête.