Alexandre Despallières : qui était Peter Ikin, le producteur qu'il est soupçonné d'avoir tué ?

Elton John ou encore Madonna. Voici quelques-uns des noms de stars avec lesquelles avait travaillé Peter Ikin avant sa mort le 12 novembre 2008. Ce jour-là, le producteur de musique australien est retrouvé inanimé dans sa chambre d'hôtel à Paris. Un décès soudain qui soulève des questions dans son entourage.

Magnat de la musique - il faisait partie de la direction de la célèbre maison de disque Warner où il était entré en 1975 - Peter Ikin était à la tête d'une fortune estimée entre 15 et 20 millions de dollars. Un mois avant sa mort, il avait renoué avec un de ses vieux amants, le Français Alexandre Despallières. Des retrouvailles qui s'étaient rapidement scellées en mariage, sur proposition d'Alexandre : ce dernier était mourant, disait-il, et voulait que Peter hérite de sa supposée fortune.



"Il lui dit 'Je suis devenu millionnaire, je suis à l'article de la mort, je suis très malade et je souhaiterais te faire bénéficier de mon immense fortune, explique Sophie Bonnet dans Les Voix du crime. Marions nous ! Il n'y a qu'avec toi que j'ai été heureux. Marions nous comme ça c'est toi qui qui héritera de tous mes biens, mes appartements, mes immeubles, ma société ou plusieurs dizaines de personnes travaillent etc'".

Alexandre a plusieurs riches messieurs dont il tire profit Sophie Bonnet

Peter Ikin accorde sa confiance au bel Apollon : leur relation remonte 20 ans auparavant et comme à l'époque, le charme d'Alexandre fait effet. "Ils se croisent en 1988 dans une espèce de rencontre organisée par la Warner, raconte Sophie Bonnet qui a enquêté sur l'affaire (Le Maître et l'assassin, Albin Michel, 2022). Alexandre est très beau, Peter Ikin est séduit. C'est quelqu'un qui occupe une position assez importante à la Warner déjà à l'époque."

Alexandre Despallières est un habitué des immenses fortunes, sa relation avec Peter Ikin est d'ailleurs basée sur l'argent. "C'est quelque chose qui est quand même très clair dès le départ, insiste Sophie Bonnet. Et donc Alexandre a plusieurs riches messieurs dont il tire profit." C'est ainsi qu'il séduira aussi Olivier Metzner, célèbre avocat parisien retrouvé mort en 2013 dans des circonstances mystérieuses.

Après la mort du producteur, le personnage d'Alexandre Despallières attire l'attention des proches de Peter Ikin. En plus de son passé douteux, il n'hésite pas, à peine veuf, à dépenser l'immense fortune de son mari. Une autopsie du corps du producteur met par ailleurs en lumière des doses de paracétamol létales dans son organisme... Aurait-il été assassiné par empoisonnement ? Une enquête est ouverte et Alexandre Despallières est mis en examen. Mais ce dernier ne sera jamais jugé : il est décédé en janvier 2022, et restera "à jamais innocent".

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.

Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.

