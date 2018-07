publié le 29/06/2018 à 17:52

Il venait d’ouvrir récemment. "Des dégâts très limités" ont été causés par une charge explosive activée devant l'entrée d'un magasin Leclerc dans l'agglomération d'Ajaccio, dans la nuit du 28 au 29 juin.



"L'engin a commencé à brûler devant une porte d'entrée du magasin ; il n'a pas explosé mais c'est quand même une charge d'environ 300 grammes d'explosif", a indiqué le procureur d'Ajaccio Éric Bouillard. Vers 1h20 du matin, l'un des vigiles de la grande surface, présentée comme le plus grand hypermarché de Corse, a aperçu "deux hommes qui prenaient la fuite et a vu que ça commençait à brûler", a relaté le magistrat.

Le vigile a fait une première intervention afin d'éteindre l'incendie avant d'appeler les secours. "Les démineurs ont mis tout cela en sécurité", a-il ajouté. L'enquête de flagrance a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie et "pour l'instant il n'y a pas de revendication".



"Un acte d'intimidation"

Cette grande surface de 9.000 m2 est au cœur d'un centre commercial de 77.000 m2 comportant 40 enseignes dans la galerie marchande. Le projet a nécessité un investissement de 100 millions d'euros et doit générer la création d'un millier emplois.



Dénonçant "un acte d'intimidation", Michel-Édouard Leclerc a apporté son "amical soutien" vendredi à l'équipe du magasin d'Ajaccio, saluant dans un communiqué "un très beau magasin, dont notre enseigne est fière".



La grande surface, qui a ouvert ses portes mercredi 27 juin, est installée à Baléone, une zone commerciale du Grand Ajaccio où quatre enseignes de la grande distribution sont en concurrence.

Des précédents sur l'île

Selon une source proche de l'enquête, un événement similaire, avec une petite charge artisanale et un rideau de fer endommagé, avait eu lieu en 2016 au moment de l'ouverture du Leclerc Drive d'Ajaccio.



En mars 2013, trois ouvriers travaillant sur le chantier de construction de la grande surface de bricolage Leroy Merlin à Ajaccio avaient été commotionnés dans un attentat.



La grande distribution avait également été la cible d'une série d'attentats le 9 septembre 2012 à Ajaccio et en Haute-Corse. Cinq magasins Leclerc, un Géant Casino et un Décathlon avaient été visés. Le Front de libération nationale de la Corse (FLNC) avait revendiqué ces actions, affirmant dans un communiqué que "le peuple corse n'a pas vocation à supporter les excès des appétits des grands actionnaires de la grande distribution". Le FLNC a déposé les armes en juin 2014.



L'implantation des grandes surfaces est un sujet sensible en Corse, région française qui possède le plus grand nombre de supermarchés par rapport à sa population, un record dont se plaignent les commerçants traditionnels.