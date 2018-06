Bastia : six interpellations dans l'enquête sur un double assassinat

publié le 12/06/2018 à 17:28

Près de sept mois après le double assassinat d'Antoine Quilichin et Jean-Luc Codaccioni, survenu le 5 décembre dernier à Bastia, six personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête qui avait été ouverte, rapportent nos confrères de la chaîne M6 (qui fait partie du même groupe que RTL).



Ces arrestations seraient en lien avec le volet logistique de l'affaire. Le 4 juin, l'Agence France-Presse relatait que douze personnes avaient été interpellées en Haute-Corse et dans la région marseillaise, dans le cadre de la même procédure. Ainsi, 20 personnes sont visées par l'enquête, dont huit qui doivent être extraites de prison pour être interrogées.

Le 5 décembre, Jean-Luc Codaccioni et Antoine Quilichini, deux hommes connus de la justice, avaient été victimes d'un guet-apens alors que le second venait chercher Codaccioni à l'aéroport. Codaccionni avait succombé à ses blessures à l'hôpital alors que Quilichini, dit "Tony le Boucher", avait été tué par balles sur le coup.