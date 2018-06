avec Christelle Rebière et La rédaction numérique de RTL

publié le 12/06/2018 à 14:23

Jean-Guy Talamoni, le président de l’Assemblée de Corse a proposé dans la soirée du lundi 11 juin d’accueillir sur son île l’Aquarius, un bateau qui transporte 629 migrants à son bord. Une décision motivée par "l'urgence humanitaire". Mais finalement l’embarcation va rejoindre directement l’Espagne avec l’appui de l'Italie qui doit affréter deux bateaux dans ce but, conformément au droit maritime.



"Il y a de nombreuses personnes à bord, plus que ce que le navire peut contenir avec des femmes enceintes et des enfants en bas âge. C’est devant cette situation d’urgence qu’il a paru nécessaire de prendre nos responsabilités sur le plan politique", explique Jean-Guy Talamoni au micro de RTL.

Pourtant la décision d’accueillir un bateau tel que l’Aquarius relevait de la responsabilité de l’État, non de la Corse. "Nous n’avons pas la responsabilité juridique, mais nous avons la responsabilité politique de dire que la Corse ne peut pas être insensible à un drame qui se joue non loin de ses rivages", tranche le président de l’Assemblée de l’Île de beauté.

"C’est une question d’urgence seulement. Sauver des vies humaines, il me semble que c’est notre devoir de responsable politique et simplement d’être humain", termine-t-il.