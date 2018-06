publié le 20/06/2018 à 19:45

Une scène qui rappelle les dix plaies d'Égypte. Ce mercredi 20 juin, le quotidien Corse-Matin a partagé sur sa page Facebook une vidéo pour le moins surprenante. En effet, sur les images ci-dessous, on peut y voir une multitude de sauterelles sur une route à Bonifacio (Corse du Sud). On ignore d'où ces milliers d'insectes viennent ni pourquoi ils prolifèrent ainsi.





Fin mai, l'extrême sud de l'Île de Beauté a déjà dû faire face à une autre invasion puisque des millions des bombyx disparate, un papillon alors au stade de chenille, y avaient élu domicile. Cette invasion avait défiguré le paysage corse puisque les insectes avaient dévoré les chênes verts et les chênes-lièges de la région. Les conditions climatiques avaient joué un rôle important dans leur prolifération.