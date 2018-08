publié le 15/08/2018 à 21:15

C'est sur son état d'ébriété avancé ce soir-là qu'elle a misé pour expliquer son comportement au tribunal correctionnel de Toulon (Var). Une femme transgenre d'origine brésilienne a été condamnée à 15 mois de prison avec sursis pour "atteinte sexuelle par violence, menace ou contrainte" ce lundi 13 août, comme le rapporte Var Matin.



Un mois et demi plus tôt, le 29 juin, elle s'était introduite dans l'appartement de son voisin à Hyères, où elle passait ses vacances. Les faits se sont déroulés aux alentours de 3 heures, alors que la femme de 33 ans rentrait d'une soirée arrosée. "Je me suis trompée de porte, je suis entrée et voilà", a-t-elle expliqué devant le tribunal.

Profitant du sommeil de sa victime, la trentenaire, qui est escort-girl en France pour financer ses opérations chirurgicales de transformation physique, l'a agressée sexuellement, en pratiquant une fellation. Elle a pris la fuite après que l'homme se soit réveillé et ait crié en réalisant ce qu'il se passait.

Rapidement interpellée, la femme a été condamnée à verser 2.000 euros à sa victime, en plus des 15 mois de prison avec sursis.