et AFP

publié le 14/04/2018 à 12:11

Le procureur de la République d'Orléans, Nicolas Bessone, avait été saisi le mois dernier. À la suite de dénonciations parvenues à une cellule d'écoute mise en place par l'Église du Loiret, un prêtre du diocèse d'Orléans a été mis en examen vendredi 13 avril pour agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne abusant de l'autorité de sa fonction.



Selon Nicolas Bessone, les faits reprochés au recteur de la basilique de Cléry-Saint-André se seraient déroulés entre juillet 1994 et juillet 2000 dans un camp de vacances en Bretagne et au sein de la chorale d'une église orléanaise. Le jeune homme qui a dénoncé ces attouchements, aujourd'hui adulte, avait à l'époque entre 10 et 16 ans.

Après avoir "nié l'intégralité" des accusations portées contre lui devant les gendarmes, le prêtre a reconnu devant le juge d'instruction "des gestes à caractère sexuel", a indiqué le procureur de la République.

Une seconde plainte écartée

Une deuxième plainte déposée par une autre victime, pour des faits de viol remontant au début des années 80, a été écartée par la justice, les faits étant prescrits, a précisé le procureur.



Âgé de 58 ans, le père, suspendu de ses fonctions, a été placé sous contrôle judiciaire. Il a interdiction d'entrer en contact avec des mineurs et de séjourner dans la région Centre-Val-de-Loire ainsi qu'en Bretagne.