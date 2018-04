publié le 05/04/2018 à 19:03

Un homme âgé de 60 ans a été condamné à quatre ans de prison, dont deux avec sursis, pour avoir agressé sexuellement deux fillettes, âgées de 4 et 5 ans au moment des faits. Ces agressions ont eu lieu en 2008 et de 2013 à 2014 à Thèze et Valernes, communes respectivement situées dans les Pyrénées-Atlantiques et les Alpes-de-Hautes-Provence, rapporte La Provence. Les victimes ont dénoncé l'homme, chauffeur de bus, à six ans d'intervalle.



La première affaire, à Valernes, avait été dénoncée en 2008, mais classée sans suite faute de preuve. La petite fille avait alors expliqué que le chauffeur, qui se retrouvait parfois seul avec elle dans le bus, se garait au bord de la route et enfilait des gants en caoutchouc pour lui caresser le sexe.

Six ans plus tard, c'est une autre fillette qui a rapporté des faits similaires, à Thèze cette fois. Elle a expliqué à sa mère que Guy, le chauffeur, lui avait montré son "kiki". "Tonton Guy a touché son sexe. Lui a fait toucher le sien. Il a essayé de le lui mettre dans la bouche. Il lui a fait mal avec ses ongles", a décrit une des avocates des familles durant l'audience.

L'accusé, qui a nié tous les faits, a été condamné à quatre ans de prison, dont deux avec sursis. "Il a fallu attendre sept ans pour qu'il soit enfin interdit d'entrer en contact avec des enfants et de conduire un bus" a déploré Me Olives, cité par La Provence.