Kate Upton accuse le co-fondateur de Guess d'agression sexuelle

Elle ne veut plus se laisser intimider. Kate Upton accuse Paul Marciano, co-fondateur de Guess d'agression sexuelle. Le mannequin américain de 25 ans avait posté sur son compte Twitter un message le 31 janvier dans lequel elle écrivait, à l'aune du mouvement #Metoo : "C'est décevant qu'une marque aussi iconique que Guess célèbre encore Paul Marciano en tant que directeur artistique".



Interrogée par le Time, Kate Upton a alors précisé ses accusations : le co-fondateur de la marque lui aurait "attrapé les seins" avant de "jouer avec" lors de sa première campagne pour la marque, lorsqu'elle avait dix-huit ans, le 25 juillet 2010. "Je m'assure qu'ils sont réels", aurait-il lancé au mannequin, après que Kate Upton l'ait rejeté.

"Malgré toutes mes tentatives pour éviter ses attouchements durant notre rencontre, il a continué de me toucher avec domination et agressivité, m’attrapant les tétons, les bras pour m'attirer plus près, mes épaules, mon cou, ma poitrine tout en me sentant (...). À un moment, il m'a attrapé le visage et m'a embrassé le visage et le bouche de force", a encore raconté Kate Upton au magazine américain. Le photographe taïwanais Yu Tsai, derrière l'objectif durant la séance photo, a assuré avoir été témoin de ce harcèlement décrit par Kate Upton.

Des accusations réfutées par Paul Marciano

Selon le mannequin, Paul Marciano aurait continué son harcèlement après cette première séance photo. Le co-fondateur de Guess, contacté par le Time, a réfuté les accusations.



"Je n'ai jamais été seule avec Kate Upton", a-t-il assuré avant d'ajouter : "Je ne l'ai jamais touchée de façon inappropriée. Je ne traiterai jamais un modèle Guess d'une manière aussi péjorative".