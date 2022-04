Agression d’un prêtre à Nice : ce que l’on sait

Un prêtre d'origine polonaise a été la victime d'une agression au couteau dans la matinée de ce dimanche 24 avril. La victime, dont le pronostic vital n'est pas engagé, a été transférée au CHU Pasteur de la ville. Une paroissienne a également été légèrement blessée en tentant de s'interposer.

"Un office devait commencer ici à 10h30, certains fidèles étaient déjà en place. Avant le début de l'office, une personne est rentrée armée d'un couteau et s'est précipitée sur le prêtre et l'a frappé à plusieurs reprises avec son couteau", raconte le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzales. "Une des personnes présentes, une religieuse, une sœur, s'est portée tout de suite à ses côtés pour tenter de l'aider. Elle aussi a été blessée".

La victime, le père Krzysztof Rudzinski, d'origine polonaise, installé dans cette paroisse depuis plus de dix ans, épaule habituellement le curé de l'église, a précisé l'autre vicaire, Yves-Marie Lequin. "Son pronostic vital, malgré le fait que le prêtre ait reçu plusieurs coups de couteau (principalement au thorax), n'est pas engagé", assure Bernard Gonzales.

L'agresseur atteint de troubles psychiatriques

Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire et violences volontaires avec arme et confiée à la police judiciaire de Nice. Le Parquet national antiterroriste (Pnat) a été avisé et la situation était "en cours d'évaluation à leur niveau", avec un retour attendu "dans les prochaines heures", a précisé le procureur.

"Les mobiles du passage à l’acte sont à ce jour et à cette heure difficiles à établir", a insisté le procureur, précisant que l'agresseur n'était pas connu sur le plan judiciaire et était suivi psychiatriquement. De source policière, cet homme, prénommé Kevin, de nationalité française et né à Fréjus (Var), est "manifestement bipolaire" et son geste n'aurait "pas de caractère terroriste a priori". "Il a spontanément déclaré aux effectifs de police qu'il était de confession juive et qu'en ce jour d’élection, il voulait tuer Macron et qu'il s’était finalement rabattu sur une église".

Le suspect aurait fait "plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, à l'hôpital Sainte-Marie à Nice", selon le maire de la ville Christian Estrosi.