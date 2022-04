Yvelines : il arnaquait les sites de vente en ligne en sabotant des colis

C'est une arnaque originale, potentiellement dangereuse, qu'a mis à jour la Section de recherches de Versailles. Un jeune homme d'une vingtaine d'années avait trouvé comment un moyen pour se faire rembourser ses achats et les conserver. Le préjudice s'élèverait à près de 10.000 euros.

L'affaire commence en octobre 2021 lors de l’acheminement d’un colis par Mondial Relay rapporte Le Parisien. Le service de livraison se rend compte que le code-barres qui permet d’avoir accès aux coordonnées du destinataire est illisible et que le colis est en partie brûlé. Un dispositif de mise à feu est découvert à l'intérieur.

Les forces de l'ordre sont prévenues et remontent la piste vers à un suspect résidant à Saint-Cyr-l’École. Après son interpellation, il avoue avoir mis en place cette escroquerie depuis plusieurs mois pour récupérer des composants informatiques. En faisant croire qu’il les retournait, il se faisait rembourser. Et le colis censé contenir le produit n’arrivait jamais, puisque le code-barres était détruit. L'homme a plaidé coupable et a été condamné à dix mois de prison avec sursis et à un stage de citoyenneté par le tribunal correctionnel de Versailles.