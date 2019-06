publié le 20/06/2019 à 15:22

"J'ai regretté mais c'était trop tard". L'homme avait agressé un aveugle et son accompagnateur dimanche 16 juin à Paris. Placé en garde à vue, il présente ses excuses. "Cela m'a énervé de voir ma femme apeurée, j'ai lui ai alors mis une petite claque et je m'en excuse", a-t-il confié durant son audition.

L'homme, de nationalité espagnole, est interrogé pour "violence sans ITT (Incapacité totale de travail) sur une personne vulnérable" et "violence sans ITT". L'homme avait frôlé deux hommes sur un passage piétons. "Je me suis presque arrêté, et puis comme les personnes ne traversaient pas, je suis passé", a expliqué le conducteur.

L'accompagnateur le frère de l'homme aveugle, avait alors donné un coup sur la voiture. Le chauffeur était descendu, avait agressé physiquement et verbalement l'accompagnateur, lui donnant notamment une gifle. "Je lui ai demandé pourquoi il avait tapé la voiture, et il m'a répondu que c'était parce que je leur avais pris la priorité et a ajouté 'petit con'" s'est défendu l'homme auprès des enquêteurs.