Agressée sur l'autoroute pour un coup de klaxon

29/07/2020

Une automobiliste de 27 ans a été agressée sur l'autoroute A51, entre Marseille et Aix-en-Provence, pour avoir klaxonné un conducteur d'une vingtaine d'années en excès de vitesse.

La jeune femme a voulu doubler un véhicule, mais en entamant son dépassement, elle raconte : "J'ai vu dans mon rétro une voiture rouge qui arrivait à une vitesse folle, je me suis rangée et j'ai klaxonné pour signifier au conducteur qu'il roulait beaucoup trop vite, confie-t-elle à France Bleu. Il a ralenti, il s'est porté à ma hauteur, il a commencé à m'insulter, puis à zigzaguer devant moi en cherchant visiblement à provoquer un accident, il s'est rabattu devant moi et a pilé ! J'ai réussi à m'arrêter à 20 centimètres de son pare-choc, derrière moi il y avait un bus qui s'est stoppé à moins d'un mètre".

Deux jeunes d'une vingtaine d'années sont alors sortis du véhicule en se dirigeant vers elle jusqu'à sa portière pour la menacer et l'insulter. Selon la radio locale, la jeune femme n'a pas osé porter plainte.