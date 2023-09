Affaire Henri-Désiré Landru : comment le "Barbe Bleue" de Gambais a-t-il tué ses victimes ?

En 1915, trois femmes disparaissent du domicile d’un certain Raymond Diard en région parisienne. Après chaque disparition, les voisins relèvent une odeur de "chair brûlée" sortant de la cheminée du domicile.

Ces trois femmes, Raymond Diard les a séduites avant de les inviter dans sa villa. Aucune d’elles n’a de doute sur sa véritable identité. Il s’appelle en réalité Henri-Désiré Landru, il a 45 ans et c’est un escroc patenté déjà condamné à des amendes et de la prison.

Fin 1915, en pleine guerre, il déménage à Gambais, au sud des Yvelines. Dix femmes vont disparaître en l’espace de quatre ans. Le maire de la commune finit par alerter la police. Cette dernière se rend à l’adresse de Landru, mais la villa est vide. Landru a de nouveau déménagé. "Landru est considéré comme le premier tueur en série français", affirme l'invité Louis Barraud, comédien et metteur en scène de la pièce de théâtre Landru, je n'ai rien à vous dire.

Un carnet avec 283 noms de femmes

Les enquêteurs peinent à retrouver le criminel jusqu’à ce que la sœur de l’une des victimes reconnaisse l’homme dans une boutique de Paris. Le Petit Journal est le premier à évoquer l'arrestation avec ce titre : "Un nouveau 'Barbe Bleue', le mystère de la villa de Gambais".

Landru est arrêté, mais il dément les accusations. Sa maison est perquisitionnée, on retrouve un carnet avec 283 noms de femmes et dans la cheminée, la police récolte 4 Kg d’os. "Il a certainement brûlé que les parties identifiables des corps, donc les mains et les têtes. Les autres membres ont dû être jetés dans des fleuves voisins ou enterrés", explique l'historien Bruno Fuglini, invité de L'Heure du Crime.



La condamnation

Deux ans et demi après son arrestation, il est jugé à la Cour d’assises de Versailles. L’inculpé continue de nier toute implication dans les meurtres de ces dix femmes, qu’il a séduit pour les dépouiller de leurs richesses.

Les civiles, choqués par cette affaire hors norme, se sont bousculés pour assister au procès : "C'était digne d’une pièce de théâtre, à tel point qu’une billetterie a été mise en place", confie Bruno Fuglini. Le 30 novembre 1921, Henri-Désiré Landru est condamné à mort. Il est exécuté 3 mois plus tard.

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Bruno Fuglini, historien et écrivain.

- Louis Barraud, comédien et metteur en scène de la pièce de théâtre "Landru, je n’ai rien à vous dire".

- Raphaël Nivois, réalisateur de RTL Matin et Maire de Gambais.