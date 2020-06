Affaire Traoré : "Le drame, c’est la lenteur de la justice", selon président de la Licra

publié le 09/06/2020 à 10:36

Le monde entier aura les yeux rivés sur les États-Unis ce mardi 9 juin, jour des obsèques de George Floyd, mort le 25 mai lors d’une arrestation par la police. Le même jour à Paris, à 18h00, un rassemblement est organisé place de la République. "Je serai probablement place de la République, en effet", confie à RTL Mario Stasi président de la Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (Licra).

"Le préfet a laissé entendre qu’il n’interdirait pas cette manifestation, ce moment d’émotion", a indiqué l’avocat. "Il semble que le cadre permette une manifestation digne", promet-il. Si la Licra est partie prenante des manifestations, et souhaite une police encadrée, elle n’a pas pour but de créer des dissensions et des camps opposés. "Nous menons un combat républicain", explique Mario Stasi.

"Le combat républicain s’appuie sur deux piliers : le dénonciation, la vigilance, l’alerte. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue, est une de nos premières missions. Le deuxième pilier est cette éducation à moyen et long terme", détaille le militant. Il estime qu’avec ces deux éléments, l’objectif de la Licra est de ne jamais mettre de l’huile sur le feu.



Pas d'amalgame envers la police

Concernant l’affaire Adama Traoré, Mario Stasi précise comprendre en tant qu’avocat la douleur de la famille de la victime. Néanmoins, il dénonce "l’amalgame, la confusion, la collusion". "Et que par cette douleur on en appelle à d’autres réflexes, d’autres discours qui sont l’État fasciste", indique Mario Stasi. Il pointe ainsi les insultes proférées envers les personnes noires ou d’origine arabe membres des forces de l’ordre.

"Le drame de l’affaire Traoré, c’est la lenteur de la justice, c’est que quatre années après on soit toujours dans l’incertitude", relève Mario Stasi alors que le policier accusé pour la mort de George Floyd a déjà été entendu par la justice. "Je suis outré de voir l’absence de parole de la Garde des sceaux, l’absence de parole de l’autorité judiciaire qui doit rappeler l’état de droit", clame-t-il.