Affaire Tatiana Andujar : sa mère regrette "la façon dont l'enquête a été faite" à ses débuts

Tatiana Andujar a-t-elle connu le même sort que Mokhtaria Chaïb, Fatima Idrahou et Marie-Hélène Gonzalez ? Depuis 28 ans, l'enquête sur la disparition de cette adolescente de 17 ans reste non élucidée, contrairement à ces trois autres affaires. En 2021, Jacques Rançon a été condamné à la perpétuité pour les viols et meurtres de Mokhtaria et Marie-Hélène, tandis que Marc Delpech a écopé de 30 ans de réclusion criminelle pour des faits similaires dans l'affaire de Fatima.

Les pistes des deux coupables ont été explorées dans l'enquête sur Tatiana. Celle de Jacques Rançon n'a rien donné. "Il était en prison au moment de la disparition de Tatiana et il n'a pas bénéficié ni de sortie ni de remise de peine", affirme la mère de l'adolescente Marie-Josée Garcia dans Les Voix du crime. Celle de Marc Delpech