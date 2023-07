Affaire Tatiana Andujar : la dernière des "disparues de la gare de Perpignan" ?

Elles s'appelaient Fatima, Mokhtaria, Marie-Hélène... et Tatiana. Toutes ont disparu entre 1995 et 2001 en gare de Perpignan. Trois ont été retrouvées mortes. La dernière, Tatiana Andujar est encore une affaire inélucidée récemment confiée au pôle cold-case de Nanterre.

"J'en suis convaincue, on ne retrouvera plus ma fille vivante ça, c'est une certitude", assure sa mère Marie-Josée Garcia dans Les Voix du crime. Depuis le dimanche 24 septembre 1995, elle reste pendue au téléphone dans l'espoir du coup de fil qui mettra fin à ses angoisses. Ce jour-là, sa fille de 17 ans devait rentrer de week-end et plusieurs personnes assurent l'avoir vue en gare de Perpignan. Depuis, plus de traces de Tatiana. Son corps n'a jamais été retrouvé non plus.

Les premières années sans nouvelles, les proches de Tatiana vivent au rythme des rebondissements des quatre affaires. "Dès qu'on parle d'une jeune fille qui a disparu, évidemment, on pense à Tatiana", raconte Marie-Josée Garcia... mais sans plus. "On n'associe pas du tout la disparition de Mokhtaria et de Tatiana, parce qu'on n'a pas de corps, on n'a rien du tout. Donc on n'associe pas. Malheureusement, quelques mois plus tard, on découvre le corps de Marie-Hélène."

De Jacques Rançon à Marc Delpech

La presse relie les trois affaires, et surnomment les trois jeunes filles "les disparues de la gare de Perpignan". L'enquête sur la disparition de Tatiana est rouverte après avoir connu un non-lieu. Et si le coupable des meurtres de Mokhtaria et Marie-Hélène s'en était aussi pris à Tatiana ?