Affaire Tatiana Andujar : 28 ans après, sa mère se confie sur la disparition de sa fille à Perpignan

Depuis 28 ans, Marie-Josée Garcia vit collée à son téléphone. "Hier soir, je devais aller chez une amie. J'ai oublié mon téléphone et j'ai fait demi-tour pour aller le chercher. J'étais en panique", raconte-t-elle, la gorge encore serrée par l'émotion. Chaque jour, c'est ainsi qu'elle attend le coup de fil qui mettra fin à son incertitude : qu'est-il arrivé à sa fille Tatiana ce dimanche d'août 1995 ?

Ce jour-là, l'adolescente de 17 ans rentrait d'un week-end entre amies à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales). Enfin, c'est ce que pensaient ses parents... avant de découvrir qu'elle leur avait menti. Tatiana était en fait à Toulouse avec des amies rencontrées pendant l'été. "On ne vérifie pas l'information alors que c'est quelque chose qu'on faisait régulièrement", regrette aujourd'hui sa mère dans Les Voix du crime.

Tatiana appelle ses parents le dimanche soir en leur disant qu'elle est sur le chemin du retour, c'est la dernière fois qu'ils lui parlent. Le lendemain, ils s'inquiètent de ne pas la voir rentrer. Après avoir contacté ses amies censées être parties en week-end avec elle, ils s'aperçoivent de son mensonge. Paniqués, ils signalent sa disparition.

Marie-Josée Garcia se rend d'abord à la gendarmerie locale... qui les oriente vers la police de Toulouse, puisque c'est là-bas que Tatiana a vraisemblablement disparu. "On nous rit presque au nez, se souvient-elle. Je me rappellerai toute ma vie de cet entretien avec ce policier à la brigade de mineurs qui nous dit 'En fait, on n'est pas Chicago. En France, on retrouve toujours tout le monde. Il ne faut pas vous inquiéter, tout va bien se passer ma petite dame'. Voilà, 25 ans après, j'espère qu'il entendra et qu'il réfléchira à ses propos."



Les parents de Tatiana comprennent qu'ils vont devoir se débrouiller de leur côté et contactent les médias pour diffuser un avis de recherche. Plusieurs personnes répondent : elles ont bien vu Tatiana en gare de Perpignan ce dimanche soir là. L'adolescente n'a donc pas disparu