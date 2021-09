Affaire Sophie Toscan du Plantier : pourquoi Ian Bailey n'a encore jamais été en prison

"Toutes les enquêtes arrivent à la même conclusion : il n'y a qu'un seul suspect, qu'un seul meurtrier possible, c'est Ian Bailey". Dans le nouvel épisode des Voix du crime, le cousin de Sophie Toscan du Plantier revient sur l'enquête concernant le meurtre de la productrice parisienne. Il insiste : tout pointe vers un journaliste local et aspirant poète nommé Ian Bailey.

Lorsque le corps de Sophie Toscan du Plantier est retrouvé près de sa maison de campagne irlandaise à la veille de Noël 1996, Ian Bailey est une des premières personnes sur les lieux. Dans cette localité rurale, son nom est bien connu de toutes et tous.

Témoignages, incohérences... Très vite, les indices concordent et mènent la Garda, la police irlandaise sur ses traces. Lui, nie immédiatement et, 25 ans après le meurtre n'a jamais été inquiété par la justice de son pays.

Ian Bailey n'a jamais été innocenté par la justice irlandaise

Pourquoi Ian Bailey n'a-t-il jamais été mis en cause en Irlande ? "Il faut savoir une chose, explique le cousin de Sophie Frédéric Gazeau, c'est qu'en Irlande, vous avez d'un côté la police qui fait l'enquête - qui elle, est persuadée et convaincue de la culpabilité de Bailey - mais pour pouvoir trainer quelqu'un devant les tribunaux, il faut que le directeur des poursuites judiciaires - ce qu’on appelle le DPP - engage une procédure. Or, jamais le DPP n'a souhaité suivre les conclusions de police."

Ian Bailey a bien été arrêté deux fois en Irlande, mais n'a jamais été inculpé. En 2019, face à la mobilisation de la famille de Sophie Toscan du Plantier, la justice française a elle ouvert un procès in abstentia : ni Ian Bailey, ni ses avocats n'étaient présents. Le journaliste a été condamné à 25 ans de prison, mais l'Irlande refuse de l'extrader.

Malgré tout, Frédéric Gazeau est optimiste : il reste encore une chance pour que Ian Bailey soit arrêté, inculpé et jugé en sa présence. "Je pense que ce n'est pas trop tard puisqu'il n'a jamais été innocenté par la justice irlandaise", explique-t-il. La Garda, conformément au droit irlandais, peut encore l'interpeller une troisième et dernière fois et remettre - à nouveau - ses conclusions au DPP. Celui-ci pourra ensuite décider de poursuivre le journaliste.



Il y a plein de choses qui sont en train de bouger Frédéric Gazeau

Frédéric Gazeau a réalisé une mini-série consacrée à ce qu'on appelle l'affaire Toscan du Plantier, disponible sur Netflix. À la suite de sa diffusion, de nouvelles pistes ont vu le jour. "En Irlande, il y a un témoin qui s'est manifesté qui a dit que Jules Thomas, la compagne de Bailey, l'aurait contacté en 2001 pour lui raconter qu'elle l'aurait aidé à nettoyer la scène de crime", indique-t-il.

"Il y a plein de choses qui sont en train de bouger, poursuit Frédéric Gazeau, notamment aussi au niveau diplomatique, puisque Macron a été obligé de s'exprimer au cours de sa dernière visite en Irlande". À un autre niveau, l'Union européenne a ouvert une procédure contre le pays. L'objectif ? Le contraindre à coopérer avec la justice française, et peut-être le conduire à extrader Ian Bailey.

