Affaire Sophie Le Tan : Jean-Marc Reiser "continue de clamer son innocence"

Alors qu'il était interrogé pour la première fois depuis la découverte du corps de Sophie Le Tan, le principal suspect du meurtre de l'étudiante disparu en septembre 2018, et dont le corps avait été retrouvé fin octobre, continue de nier les faits.

Des traces de sang avaient pourtant été retrouvées au domicile de Jean-Marc Reiser, notamment sur une scie. Mais malgré tous ces indices qui s'accumulent, et après plus de six heures d'audition face aux juges, il ne cesse d'affirmer qu'il est innocent.

Son avocat Maître Pierre Giuriato assure qu'il "continue de clamer son innocence". "C'est le premier interrogatoire qu'il a réalisé après la découverte du corps de Sophie Le Tan, donc forcément il y a eu un temps important accordé à ces questions-là", précise son conseil. Mais malgré cet interrogatoire exhaustif, le suspect numéro un du meurtre de l'étudiante n'a pas vacillé.

Jean-Marc Reiser doute très peu lorsqu'il répond aux questions, y compris quand on peut lui montrer des photos du corps du Sophie Maître Pierre Giuriato, avocat de Jean-Marc Reiser.





"Jean-Marc Reiser est quelqu'un d'un naturel calme qui doute très peu lorsqu'il répond aux questions, y compris quand on peut lui montrer des photos du corps du Sophie par exemple", détaille son avocat. Concernant la question du bornage de son téléphone, il y a effectivement des déplacements qui ont eu lieu "mais Jean-Marc Reiser est quelqu'un qui se promenait habituellement en forêt, y compris dans ces zones-là".

Pour Maître Pierre Giuriato, "il faut qu'on attende, forcément le corps de Sophie va parler et on va voir ce que la science va pouvoir apporter comme réponse".