Affaire Robert Boulin : 30 ans après la mort de l'ancien ministre, la vérité reste inconnue

Le mardi 30 octobre 1979, à 8h40 du matin, deux gendarmes en patrouille dans la forêt de Rambouillet, distinguent un corps, à demi immergé dans l'étang Rompu. Un peu plus de deux heures auparavant, toutes les gendarmeries du secteur ont été officiellement mandatées pour retrouver "une haute personnalité susceptible d'attenter à sa vie".

Le nom de Robert Boulin n'est pas mentionné, mais c'est bien le ministre du Travail et de la Participation du président Giscard d'Estaing dont il s'agit. Son épouse, Colette, a attendu en vain son retour à leur l'appartement de Neuilly-sur-Seine. Pas de trace du ministre à son bureau, ni à l'Assemblée nationale.



A l'étang, un premier médecin arrivé sur les lieux ne peut que constater le décès. La victime est décrite comme un homme qui était dans une position agenouillée. Ce médecin, entendu par un juge d'instruction en 2016, dira se souvenir d'un visage qui, hors de l'eau, était tuméfié et griffé. La voiture de Robert Boulin est garée à proximité. Les légistes indiquent que la mort est intervenue entre 18h00 et 20h00, la veille, le lundi.

La thèse de l'assassinat politique écartée

Une affaire difficile à résoudre. Les enquêteurs sont mitigés entre un meurtre et un suicide. Seulement aucune trace d'un crime. "On a été réintroduit dans l'enquête en 1983, j'ai voulu réinterroger tout le monde pour essayer de découvrir une piste, et à aucun moment je n'ai perçu une piste criminelle", explique Gilles Leclair, l'ancien patron de la Police judiciaire de Versailles, en direct au micro de L'heure du Crime.

"J'ai le mobile du suicide avec la pression médiatique", ajoute Gilles Leclair, auteur du livre La vérité sur l’affaire Robert Boulin. "Mais on comprend bien que vous n'avez pas le mobile du crime", complète Jean-Alphonse Richard. Dans son livre, Gilles Leclair écarte cependant la thèse de l’assassinat politique, défendue ardemment par la famille de l’ancien ministre. Plus de trente ans plus tard, la vérité n'est toujours pas connue...

- Gilles Leclair, ancien patron de la PJ de Versailles, auteur du livre "La vérité sur l’affaire Robert Boulin" chez Alibi

- Dominique Labarrière, journaliste indépendant, conférencier, auteur de "Quand la politique tue" ouvrage de référence, publié aux éditions de la Table Ronde