Affaire Pierre Palmade : ce qui attend l'humoriste maintenant

Déjà mis en examen dans le cadre de l'accident qu'il a provoqué il y a dix jours, Pierre Palmade est désormais visé par une enquête préliminaire pour détention d'images pédopornographiques, enquête ouverte après une dénonciation et confiée à la brigade des mineurs. Le domicile parisien de Pierre Palmade a été perquisitionné ce dimanche 19 février. On ne sait pas encore ce qu'a donné cette perquisition.

Ce que l'on sait à l'heure qu'il est, c'est que du matériel informatique a été saisi, sans doute des ordinateurs et des téléphones portables. Des analyses sont en cours pour voir ce que contient ce matériel. Cela peut durer plusieurs jours. En fonction de ce que va donner cette enquête, Pierre Palmade pourrait être auditionné ou alors placé en garde à vue pour ces faits. L'enquête peut aussi être classée sans suite si rien de répréhensible n'est avéré. À ce stade, rien n'a encore été décidé.



Une question juridique entoure la mort du bébé

Pierre Palmade est déjà mise en examen pour homicide involontaire, dans le cadre de la première enquête qui a été ouverte dès l'accident et confiée aux policiers de Melun. Cette enquête porte sur un homicide involontaire parce que la jeune femme qui se trouvait dans la voiture percutée par Pierre Palmade était enceinte de six mois et qu'elle a perdu son bébé. La question très juridique, c'est de savoir si cet enfant est né vivant, s'il a respiré. Une première autopsie n'a pas permis de déterminer pour l'instant. Une autre expertise est en cours sur ce point très spécifique.

Avec cette infraction spécifique dans le code pénal, Pierre Palmade risque cinq ans de prison. Mais cette peine peut être alourdie en cas de circonstances aggravantes et on est déjà certain qu'il y en a une, c'est la conduite sous l'emprise de stupéfiants. La peine encourue est alors de 7 ans de prison et 100.000 euros d'amende. Les deux autres enquêtes sont beaucoup moins avancées que celles sur l'accident. Rappelons qu'en France, les peines ne s'additionnent pas. C'est la plus lourde qui englobe les peines les plus faibles.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info