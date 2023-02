L'accident de voiture de Pierre Palmade continue de faire des remous. Un de ses spectacles les plus connus, co-écrit avec Muriel Robin en 1996, Ils s'aiment !, a été déprogrammé de la ville de Fameck en Moselle. Cette décision a été prise à l'unanimité par le bureau municipal, a expliqué Michel Liebgott, le maire de la ville. Suite au tragique accident qui a blessé gravement quatre personnes et tué le fœtus d'une femme enceinte, des accusations de détention d'images pédopornographiques ont émergé.

Dans cette ville au nord de Metz de 15.000 habitants, la consommation de cocaïne de l'acteur au moment de l'accident semble résonner avec les actions locales. Les "évolutions" de l'affaire "nous ont paru un peu inquiétantes, comme l'utilisation de la cocaïne : je suis dans une ville où il y a une zone urbaine sensible, on ne peut pas prôner d'un côté la lutte contre les stupéfiants (...) et dans le même temps ne pas se soucier (du fait) qu'un artiste (en) utilise, avec les conséquences que ça peut avoir", a-t-il expliqué.

Si Michel Liebgott a indiqué que la ville de Montargis avait pris la même décision, le maire de la ville du Loiret a démenti. "L'affaire Palmade me dégoûte au plus haut point, mais je ne suis pas un censeur, je n'ai aucune raison de le faire. On va se pencher sur la question avec mon équipe municipale lundi, mais je ne pense pas le faire annuler. À mon avis, les producteurs de ce spectacle vont le faire d'eux-mêmes", a indiqué le maire de Montargis à La République du Centre.

