Affaire McKinsey : des perquisitions chez les dirigeants du cabinet de conseil

Les campagnes électorales d’Emmanuel Macron dans le viseur. Fin janvier, quatre perquisitions ont été menées dans le domicile de dirigeants et anciens dirigeants du cabinet de conseil McKinsey. Ces perquisitions, réalisées par les gendarmes de la section de recherches de Paris, étaient reliées à deux informations judiciaires ouvertes en octobre 2022 par le parquet national financier (PNF).

L’une d’elles portait sur une tenue non conforme de comptes de campagne, tandis que l’autre concernait des faits de favoritisme et de recel de favoritisme. Elles ont été confiées à trois magistrats instructeurs.

Pour rappel, les locaux du cabinet parisien ont déjà été perquisitionnés au mois de décembre dernier, tout comme ceux du parti fondé par Emmanuel Macron, Renaissance, et ceux de l'association de financement du parti présidentiel.

Un rapport inquiétant

Pendant la dernière campagne présidentielle, un rapport du Sénat avait suscité de vives polémiques. Il pointait du doigt l'utilisation des fonds publics au profit de cabinets de conseil et l'opposition avait réclamé une enquête sur un éventuel favoritisme dont McKinsey aurait bénéficié de la part de la majorité. Le rapport indiquait aussi un possible montage fiscal des entités françaises de McKinsey qui leur aurait permis de ne verser aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020.

Interrogé ces soupçons, le chef de l'État avait assuré : "Je ne crains rien et (...) je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur", a-t-il affirmé devant des journalistes. "J'ai appris, comme vous, par la presse qu'il y avait des associations et des élus qui avaient décidé de saisir la justice, c'est normal que la justice fasse son travail, elle le fait librement, elle va faire justement la lumière sur ce sujet".

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, avait de son côté reconnu des "dérives". "Je le reconnais bien volontiers, nous sommes allés trop loin, depuis des années, c'est ce gouvernement, les gouvernements précédents, des majorités précédentes... On avait pris sans doute trop l'habitude de dire 'l'administration n'est pas capable de faire ce travail, on va externaliser et demander à des cabinets de conseil'".

