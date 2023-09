Affaire Maëlys : la juge d'instruction évoque un "silence sidéré" lors de la reconstitution

La nuit du 24 au 25 septembre 2018 restera à jamais gravée dans la mémoire de celles et ceux qui étaient présents… La nuit de la reconstitution du meurtre de la petite Maëlys De Araujo, 8 ans. Le soir du 26 août 2017, lors d'une réception de mariage, la petite fille est tuée par l'un des invités.

Il s'appelle Nordahl Lelandais, un ancien militaire de 34 ans, une simple connaissance du marié. L'enquête dure de longs mois : le principal suspect nie mais finit par avouer son crime devant une preuve irréfutable : la présence de l'ADN de Maëlys, dans son véhicule. Le 14 février 2018, les ossements de la petite fille sont retrouvés.



Malgré les éléments recueillis, les circonstances de la mort de Maëlys restent flou. Et pour rétablir la vérité sur la nuit du drame, une reconstitution est planifiée. La tâche est de taille : "C'est une reconstitution assez complexe à organiser. Il faut beaucoup de gendarmes, beaucoup d'encadrants, puisque ça va se passer dans la commune. On sait que c'est surexposé médiatiquement", se souvient Gaëlle Bardosse, juge d'instruction de ce dossier dans Les Voix du Crime.



Lelandais mime les coups portés à Maëlys

Pour la magistrate, il faut également préparer les parents à ce qu'ils s'apprêtent à vivre. "C'était quand même une image qui pouvait être assez perturbante pour eux. Donc on a pris le temps de leur montrer, de leur expliquer", poursuit-elle.