Arrêté pour excès de vitesse, son fils vient le chercher ivre à la gendarmerie

publié le 05/05/2019 à 04:19

C'est une histoire de famille bien peu glorieuse qui a eu lieu le mercredi 1er mai près de Châteaudun (Eure-et-Loir). Tout commence sur les coups de 20 heures, lorsqu'un homme de 85 ans est flashé sur la route départementale 955 à 132 km/h, alors que la limitation de vitesse y est à 80 km/h. Son permis lui est retiré sur le champ par les gendarmes, qui le conduisent à la brigade.



Une fois sur place, l'automobiliste contacte son fils afin qu'il vienne le chercher. Ce dernier, chauffeur de taxi d'une cinquantaine d'années, subit un test d'alcoolémie comme le demande la procédure. Les gendarmes trouvent alors un taux d'1,2 gramme par litre de sang, rapporte L'Écho républicain.

Résultat, il faudra appeler alors une troisième personne afin de venir récupérer le père et le fils. Le quotidien régional indique que le premier écope de 135 euros d'amende et d'un retrait de 4 points sur son permis. Quant au second, il sera convoqué ultérieurement par la justice.