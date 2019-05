publié le 05/05/2019 à 20:36

Douze ans après la disparition de la petite Maddie McCann, une nouvelle piste étudiée dans cette affaire. Cette petite Anglaise de 3 ans avait disparu en 2007 alors qu'elle se trouvait dans un hôtel au Portugal lors de vacances familiales.



Aujourd'hui, les enquêteurs s'intéresseraient à un pédophile allemand, selon les informations du journal portugais Correio da Manha. Et le suspect en question serait bien connu des services de police alors qu'il a déjà été condamné à la prison à vie pour avoir violé et tué trois garçons entre 1992 et 2001 et pour avoir agressé sexuellement une quarantaine d'enfants.

En 2007, l’année de la disparition de la petite fille, il se serait introduit dans une trentaine d’habitations à Praia da Luz, la petite ville où la famille McCann avait posé ses valises. Le tabloïd britannique The Sun décrit le suspect comme "un maniaque sexuel qui parle anglais et porte un masque chirurgical".