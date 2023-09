Affaire Lindbergh : qui a tuÃ© le bÃ©bÃ© le plus cÃ©lÃ¨bre d'AmÃ©rique ?

Le 1er mars 1932, aux alentours de 22 heures dans une campagne à une heure de New York, Charles Lindbergh Junior, 20 mois, disparait de son berceau. Il est le fils du célèbre aviateur qui a traversé l’Atlantique en avion cinq ans plus tôt. La police locale relève des traces de pas sous la fenêtre de la chambre allant jusqu’à la sortie de la propriété. À une vingtaine de mètres de la maison, une échelle est retrouvée. Le ou les ravisseurs sont partis en voiture.

Très vite, les journalistes répandent la nouvelle. L’enlèvement a été préparé et aucune empreinte n’est retrouvée. Les malfaiteurs ont laissé une sur le rebord de la fenêtre une demande de rançon de 50.000 dollars qui s’élèvera à 70.000 cinq jours plus tard. Un proviseur à la retraite est désigné négociateur.

Une première rencontre se fait dans un cimetière du Bronx. Le négociateur demande une preuve de vie de l’enfant. Un pyjama du bébé est adressé aux parents. Un mois plus tard, le malfaiteur encaisse la rançon et indique que l’enfant se trouve sur un bateau près de Newport. Les policiers se rendent sur place, mais ils ne verront ni le bateau, ni le bébé.

La piste des billets utilisés pour la rançon

Deux mois et demi plus tard, deux camionneurs aperçoivent sur un chemin de terre à 7 km du domicile des Lindbergh, un corps décomposé. Un petit crâne émerge d'un tas de branchages et de feuilles mortes, ainsi qu’un pied. Le légiste confirme qu’il s’agit du bébé Lindbergh. Il a été tué après un coup violent porté sur le crâne.

L’enquête prend alors une autre tournure et le FBI s’empare de l’affaire. Tous les proches de la famille sont interrogés. Des graphologues étudient l