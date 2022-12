Affaire Légeret : Noël mortel sur le lac Léman

François Légeret, fils d'une très bonne famille suisse, a retenu l'attention des enquêteurs peu après les fêtes de Noël et du Jour de l'An 2006. Il est mêlé à un carnage perpétré dans la villa familiale, deux mortes dont sa mère, Ruth Légeret et Marina Studer, une amie de cette dernière. Il est aussi accusé d'être responsable de la disparition de sa sœur.

Depuis le début, il n'a cessé de démentir les faits. Deux et demi après le drame, il est passé en jugement. Le mobile est évident. Son frère ainé a déjà pris sa part d'héritage. En tuant sa mère et sa sœur, François Légeret, est seul à la tête de la fortune familiale. L'avocat de l'accusé a dénoncé un dossier bâti sur des impressions, des déductions. Sans succès, le 27 juin, François Légeret est condamné à la prison à vie, et est incarcéré au pénitencier de Bochuz.

Six mois après le verdict, un nouveau témoignage a semé le doute concernant l'heure du décès des deux femmes. Deux ans plus tard, François Légeret est de nouveau confronté aux assises. Pourtant, le condamné est resté en prison. Il n'a dès lors jamais cessé de remuer ciel et terre pour être rejugé et a toujours clamé son innocence.

Le 23 septembre 2021, François Légeret a de nouveau demandé que son procès soit révisé, au motif d'avoir condamné sur la seule intime conviction de l'accusation. Une demande à ce jour restée lettre morte.

Les invités de "L'Heure du crime"

- Corinne Jaquet, journaliste, chroniqueuse judicaire et romancière suisse, autrice du livre Meurtres sur commande, collection faits divers suisse, aux éditions du chien jaune.

- Arnaud Bédat, journaliste.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info