Affaire Jean-Baptiste Rambla : la mort en héritage

Au cours de sa vie, Jean-Baptiste Rambla a tué deux femmes, une en 2004, une autre en 2017. Deux meurtres à 13 ans d'intervalle, gratuits, sans explication, ni mobile financier ou sexuel. À chaque fois, les gens se souviendront de son nom, un nom célèbre qui lui colle à la peau.

À l'âge de six ans, il tenait la main de sa grande sœur Marie-Dolorès Rambla, 8 ans, quand celle-ci a été enlevée par un inconnu. Plus tard, la petite fille sera retrouvée assassinée. Le coupable est Christian Ranucci et sera condamné à la peine de mort et exécuté.

L'affaire Ranucci, celle du pullover rouge comme elle a été surnommée, ne va dès lors jamais cesser de hanter l’enfance de Jean-Baptiste Rambla, mais aussi son adolescence et sa vie d'homme. Des avocats vont parler d'une malédiction, tandis que les psychiatres, les experts, les juges vont se pencher sur ce sombre passé. Ce traumatisme aurait-il participé à la construction d'un homme qui a tué deux fois sans raison ? Tuer pour se venger, mais se venger de qui et de quoi ?

L'invitée de "L'Heure du Crime"

- Agnès Grossmann, journaliste et auteure du livre L’affaire Rambla ou le fantôme de Ranucci publié aux éditions Les Presses de la Cité et qui vient d’être réédité chez Pocket

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info