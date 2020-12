publié le 14/12/2020 à 06:07

Il est pour l'éternité le frère de Marie-Dolorès Rambla. Il avait six ans lorsqu'il avait assisté, impuissant à l'enlèvement de la petite fille qui a été retrouvée peu après tuée. Pour cela, Christian Ranucci a été condamné à mort. Ce lundi 14 décembre, c'est lui, Jean-Baptiste Rambla, qui va être jugé pour le meurtre de Cintia Lunimbu.

Le 27 juillet 2017, les pompiers avaient découvert le corps de la jeune femme de 21 ans dans son appartement. Elle avait été égorgée. La dépouille avait été lardée de coups d'une arme très tranchante, tel un cutter. L'ADN du meurtrier est partout, jusque sous les ongles de Cintia Lunimbu : c'est celui de Jean-Baptiste Rambla.



Après avoir nié, Jean-Baptiste Rambla a reconnu le crime. C'est un récidiviste : il avait déjà tué son employeuse, Corinne Beidl, par étranglement. Il avait été condamné à 18 ans de prison avant de bénéficier d'une libération conditionnelle en 2015. Le suspect risque cette fois la perpétuité.

L'ombre de la mort de Marie-Dolorès

Avant d'être assassin, Jean-Baptiste Rambla a été victime et témoin-clef de l'enlèvement de sa sœur, suivi de sa mort. Pour cela, Christian Ranucci a été condamné à mort. Alors âgé de 6 ans, le petit Jean-Baptiste n'a jamais reconnu la voiture de Ranucci, ni même celui qui a été condamné pour avoir enlevé la petite Marie-Dolorès. Une histoire que Maître Gilbert Collard, avocat de la famille Rambla à l'époque, a évoquée dans Les Voix du Crime.

> 7. Christian Ranucci : la tête qu'a fait tomber Gilbert Collard malgré lui Crédit Média : RTL Originals | Durée : 25:39 | Date : 26/11/2020

Dans L'Heure du Crime sur RTL, Maître Aurélie Joly, l'une des avocates de Jean-Baptiste Rambla, a estimé que "le meurtre de sa sœur est le point de départ, mais il faut aller plus loin, c'est toute la construction avec le livre Le Pull-Over Rouge de Gilles Perrault [qui cherche à innocenter Christian Ranucci, ndlr] et de tout ce dont [Jean-Baptiste Rambla], au cours de son enfance, son adolescence et sa vie d'adulte, a dû se justifier. Il a vécu dans un climat familial très difficile, très lourd".