Affaire Gabriel : où en est l’enquête ?

publié le 09/06/2020 à 19:32

Gabriel, 14 ans, avait été surpris le 25 mai dernier en train de voler un scooter. Lors de son interpellation, il avait été gravement blessé au visage. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner n'a pas caché son trouble ce lundi 8 juin.

"Dans l’histoire de ce lien entre police et population, il y a des événements, il y a des noms qui sont synonymes de soupçons, de doutes et parfois de colère, a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Récemment, Gabriel a marqué de nombreux Français. Je suis moi-même troublé, troublé par les témoignages que j’entends. Toute la lumière sera faite", a assuré le ministre de l'Intérieur.

Depuis lundi, quatre fonctionnaires de police sont entendus par l’IGPN, la "police des polices". Lundi soir, l’avocat de l’adolescent, Me Stéphane Gas, a même écrit au préfet pour demander leur suspension.

Et c’est d’ailleurs la déclaration du ministre de l’Intérieur qui motive cette demande de l’avocat. Il estime que si les faits sont suffisamment graves pour "troubler" le ministre de l’Intérieur, il faut aller jusqu'au bout et, indépendamment de l’enquête judiciaire en cours, mettre à pied ou suspendre de leurs fonctions les policiers concernés.

Les policiers toujours affectés au commissariat de Bondy

Cela peut paraître logique, mais ça n’a jamais été fait dans une affaire de violences qui met en cause des forces de l’ordre. En général, l’institution veut aller au bout des enquêtes judiciaires avant de sanctionner administrativement un fonctionnaire, pour tout simplement ne pas peser avant un procès sur la présomption d’innocence envers un policier. Dans l’affaire du jeune Gabriel, on n’en est pas là.

Pour l’instant, l’adolescent, après avoir été entendu plus de deux heures jeudi dernier par l’IGPN, a été opéré avec succès de l’oeil gauche et a pu rentrer chez lui. Désormais ce sont donc les quatre policiers mis en cause qui sont entendus à leur tour, mais il restent pour le moment toujours affectés au commissariat de Bondy.