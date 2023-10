Affaire Fred et Rosemary West : comment les "monstres de Gloucester" ont terrorisé l'Angleterre

Le 6 août 1992, la police locale de Gloucester (Royaume-Uni) frappe à la porte de la famille West. Une jeune collégienne a confié à sa mère que son amie, Louise West, 13 ans se fait violer par son père régulièrement. La mère de Louise, au courant de la situation, cautionne les faits.

Le couple West nie tout en bloc. Pourtant, leurs cinq enfants confirment avoir été battus et abusés sexuellement. Ils sont placés dans un foyer. Le 7 juin 1993, Fred et Rosemary West sont jugés devant le tribunal, mais la petite Louise s'est désistée au dernier moment, souhaitant retourner chez elle. Faute de témoignages, les West sont libérés. "Ils arrivent à manipuler tout le monde, leur manière de se comporter inspire confiance", explique Benoît Amez, écrivain et invité de L'Heure du Crime.

Le 24 février 1994, soit un an et demi plus tard, la police retourne au domicile des West. Celle-ci est à la recherche de l’une de leur fille disparue, Heather. Le lendemain, Fred West avoue le meurtre de sa fille, commis huit ans plus tôt. Le père a découpé le corps, avant de l’enterrer dans le jardin. "Le désir de découper les cadavres viendrait du fait qu'il ait été profondément impressionné par la vue du sang lorsqu'il travaillait dans un abattoir", affirme l'écrivain.

Les découvertes macabres

Quelques heures plus tard, Fred West indique aux policiers qu’un autre corps est dispersé dans le jardin, cinq sont enfouis dans la cave et un sixième se trouve sous la baignoire. Des crimes qu’il commet depuis les années 70. "Toutes les victimes sont des femmes", confirme Benoît Amez.