publié le 20/02/2019 à 18:13

En février 2018, la mère de la petite Fiona était condamnée en appel à 20 ans de réclusion pour avoir frappé à mort la fillette âgée de cinq ans. Mais cette condamnation a été annulée mercredi 20 février par la Cour de Cassation. Il y aura donc un nouveau procès en appel.



En attendant Cécile Bourgeon, condamnée avec son compagnon Berkane Maklouf, va être libérée. Nicolas Chafoulais, le père de Fiona, dont elle était séparée et qui a aujourd'hui la garde de leur deuxième fille, est effondré par l'annonce de cette libération.



"C'est le pire scénario qui pouvait se passer. (...) Cela fait six ans que ça dure. C'est n'importe quoi sur n'importe quoi. Je ne sais pas sur quoi il la relâche. C'est une blague en fait. Elle a tué ma fille et maintenant elle va se promener dehors, normal", fustige-t-il.

"Je fais comment ?"

Une libération qui va compliquer selon lui, la garde de leur seconde fille. "J'ai refait ma vie avec quelqu'un.(...) (Cécile Bourgeon) va m'assigner tous les quatre matins pour récupérer des droits sur ma fille. Sa mère, elle est à Perpignan (...). Je fais comment ? Je vais me mettre hors-la-loi en ne laissant plus ma fille y aller", s'inquiète-t-il.

"Il va falloir retourner faire un procès pendant 15 jours pour repartir avec ma fille et lui réexpliquer ce qui va se passer.", ajoute le père de Fiona. Cécile Bourgeon, qui a fini de purger la peine de cinq ans de prison prononcée en première instance et devrait sortir de prison dans les prochaines heures, comparaîtra libre lors de ce nouveau procès en appel.