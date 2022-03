Affaire des frères Jourdain : un quadruple meurtre qui laisse des traces 25 ans après

Le mercredi 12 février 1997 au matin, Marie-José Merlin a du mal à cacher son inquiétude. Deux de ses filles, Peggy, 20 ans, et Amélie, 17 ans, ne sont pas rentrées. La veille, elles sont parties au carnaval du Portet, l'un des plus courus et des plus animés de la région. Personne ne raterait l'événement. Il est possible que les filles aient un peu trop fait la fête et décidé de dormir quelque part.

Elles n'étaient pas seules. Elles avaient retrouvé dans l'après-midi deux copines, deux sœurs, drôle de hasard, exactement du même âge qu'elles. Audrey Rufin, 17 ans, et Isabelle Rufin, 20 ans. Leur maman, Laure Lamotte, avait demandé aux quatre copines de bien rester ensemble, afin que personne ne les embête. Quand les deux mères se téléphonent, le constat est le même : leurs filles ne sont pas rentrées. Dans la soirée, le commissariat de Boulogne-sur-Mer est prévenu de la quadruple disparition. Sans doute une fugue est-il répondu aux deux mères de famille. Elles, n'y croient pas…



Les jours suivants, la région du Portel est ratissée. Les amis des disparues finissent par apprendre que deux hommes, pour le moins bizarres, traînaient dans le coin cette nuit de carnaval. Ils ont importuné un couple de jeunes amoureux, deux types très costauds dont l'un porte une moustache. Ils se baladeraient dans une vieille camionnette blanche avec des rayures vertes sur le côté.

Deux frères derrière cet enlèvement

Les policiers et les gendarmes sillonnent les dunes de la région et les plages. L'hypothèse d'une noyade ou d'un accident n'est pas écartée. Une semaine après la disparition, la police judiciaire a pu glaner des informations de premier ordre sur la fameuse camionnette aux bandes vertes et ses occupants. Un Peugeot J5 qui appartient à un certain Jean-Michel Jourdain, résident à Dannes, près du Portel. Un individu déjà condamné pour le meurtre de son ex compagne.

Une enquête est menée et deux personnes sont suspectées : les frères Jourdain, Jean-Louis et Jean-Michel. "Lors de l'enquête, un policier comprend qu'il peut toucher le cœur de Jean-Louis Jourdain en évoquant le cas de sa sœur qu'il a perdu. Et c'est comme ça qu'il le poussera à révéler où sont les filles", explique Eric Dussart, reporter à la Voix du Nord.

Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain, âgés de 35 et 27 ans, ont enlevé, à bord de la camionnette, les quatre filles avant de les violer, de les tuer et de les enterrer à la plage Saint-Gabriel à Sainte-Cécile.

Les meurtriers seront condamnés en 2000 par les assises du Pas-de-Calais à la réclusion criminelle à perpétuité. "Cette histoire a 25 ans et je vous assure qu'aujourd'hui encore on a de l'émotion dans la voix quand on repense à cette affaire", ajoute le journaliste au micro de L'heure du Crime.

Une affaire à retrouver dans "Les voix du crime"

Dans Les voix du crime, un podcast RTL Originals, retrouvez l'affaire des frères Jourdain, l'abominable crime des "frères siamois de l'horreur".

À écouter DÉCOUVERTE - Voix du crime - Affaire Jourdain : l'abominable crime des "frères siamois de l'horreur" 33:48

Nos invités

- Eric Dussart reporter à la Voix du Nord et rédacteur du Hors Série de la Voix du Nord sur l’affaire Jourdain (disponible dans tous les points de vente habituels de La Voix du Nord, dans tout le Nord - Pas-de-Calais, jusqu'au 29 mars. Il peut également être commandé en ligne, sans limite de temps, sur editions.lavoixdunord.fr)



- Luc Frémiot, avocat général lors des deux procès des frères Jourdain



- Me Blandine Lejeune, avocate au barreau de Lille et avocate des parties civiles