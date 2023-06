Affaire de la comtesse Agusta : suicide d'une femme richissime ou meurtre maquillé ?

Qui a tué la comtesse italienne Francesca Vacca Agusta ? Scandaleuse, immensément riche et très malheureuse, la mort de cette femme défraiera la chronique. Dès les premières heures, les enquêteurs vont avoir du mal à accepter la piste du suicide, avant de multiplier les découvertes les plus troublantes. Comme si la clé de cette mort soudaine se cachait, peut-être, dans la fortune de la malheureuse comtesse.

Le lundi 8 janvier 2001, la somptueuse villa Altachiara, dont on chuchote discrètement qu'elle est maudite, abritera un véritable drame. Sa propriétaire, la comtesse Francesca Agusta, 58 ans, a disparu. Véritable célébrité locale et figure de la jetset, elle est l'ancienne épouse et héritière du comte Corrado Agusta, un constructeur d'hélicoptère.

Rosario Tirso Chazaro, dit Tito, un homme d'affaires de nationalité mexicaine et l'amant de la comtesse, la dame de compagnie Susanna Toretta et la cuisinière polonaise Teresa Podbial étaient présents lorsque Francesca, ivre, annonce qu'elle part se baigner. Sauf que plus personne ne l'a jamais revue. Son ancien amant Maurizio Raggio, qui n'était pas présent sur les lieux, alerte les carabiniers.

Homicide volontaire ?

Tout semble correspondre à un triste suicide. Celui d'une femme qui se serait subitement sentie esseulée et qui se serait jetée dans la mer du haut de la falaise de sa maison Portofino. Quatorze jours après sa disparition, son corps est repêché, très amoché, sur les côtes françaises. L'autopsie révèle que la victime n'est pas morte noyée, mais qu'un coup violent sur le crâne est responsable de son décès, remettant en cause la piste du suicide.

Selon son frère, Domenico Vacca Graffagni, "l'accident est improbable et le suicide est à exclure". Avec une fortune estimée à 25 millions d'euros, les enquêteurs se penchent alors sur les héritiers de la fortune laissée par la victime. Au total, cinq testaments sont trouvés. Trois d'entre eux font de Raggio le légataire. Un autre donne succession à son frère et à son dernier amant Tito. Mais, coup de théâtre, le plus récent des testaments fait de Tito l'unique héritier.

Le 14 septembre 2002, la juge prononce un non-lieu. Elle indique que l'enquête n'a pas pu établir de crime et privilégie la thèse accidentelle pour expliquer le drame. Les anciens amants Maurizio Raggio et Tirso Chazario Rosario, tout comme la dame de compagnie Susanna Toretta, ne sont pas mis en cause, alors qu'ils se livraient pourtant une guerre féroce pour l'héritage, qui a finalement été partagé par la famille de la victime. La villa Altachiara, décidément maudite, a été vendue.

"Il y a quand même des anomalies", relève l'historien Fabrice d'Almeida, qui affirme que dans la maison, "il y a beaucoup d'argent, du liquide, elle avait toujours différentes devises. Elle avait de l'argent en quantité, elle avait beaucoup de bijoux, mais on ne les trouve pas. Sauf qu'ils ne sont pas perdus puisque quelques