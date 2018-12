publié le 07/12/2018 à 18:56

Il a craqué. Jonathann Daval a avoué de nouveau : c'est bien lui qui a tué sa femme Alexia. Voilà près de six mois qu'il s'était rétracté pour évoquer le scénario d'un complot familial. Il accusait son beau-frère Grégory Gay d'avoir tué Alexia, et les autres membres de sa belle-famille de l'avoir couvert. Une confrontation était organisée aujourd'hui à Besançon. Jonathann Daval n'a pas pu résister face à sa belle-mère, la mère d'Alexia.



Isabelle Fouillot avait jeté toutes ses forces dans ce face à face. "C'était une épreuve de rencontrer un an après de visu Jonathann. Je lui avais apporté une photo d'Alexia et du chat Happy. C'est ce qui a permis de déclencher la vérité, en ayant bien insisté sur le fait qu'on l'a aimé pendant 10 ans, que c'était notre fils et qu'il fallait qu'il se libère de ce carcan de déni", a-t-elle expliqué. "Moi je suis soulagée surtout ", a-t-elle ajouté.

C'est à la toute fin de la confrontation que Jonathann a avoué les faits. Puis, il s'est agenouillé devant sa belle-mère qui l'a pris dans ses bras, pour le relever. Ils se sont longuement enlacés en larmes. Un "moment exceptionnel" de l'aveu même des protagonistes après des mois de mensonges. En revanche, Jonathann n'a pas donné plus de précisions sur les circonstances du drame.

