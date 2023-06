Affaire Clément Méric : quel rôle a pu avoir Serge Ayoub, figure de l'extrême-droite parisienne ?

70. Affaire Clément Méric : "On se sent complètement dépassé", se rappelle une de ses camarades 2/2

Juillet 2013. Un mois après la mort de Clément Méric, mortellement frappé au visage par le militant néonazi Esteban Morillo, le groupuscule Troisième Voie auquel ce dernier appartenait est dissout. "C'est une étape qui est nécessaire, mais c'est évident qu'elle n'est pas suffisante", analyse aujourd'hui Claire, une amie de Clément Méric avec qui elle militait.

Et pour cause. À l'époque, le gouvernement est doublé par le leader de Troisième Voie lui-même : Serge Ayoub. "De façon un peu bravache peut-être, (il) avait lui même auto-dissout Troisième voie", se rappelle-t-elle dans Les Voix du crime. "Et le problème de la dissolution, c'est qu'en fait elle n'empêche pas la reformation".

Et ce, même sous d'autres formes : en 2018, après avoir été à la tête de Troisième Voie et des Jeunesses nationalistes révolutionnaires (JNR), Serge Ayoub arrive à la tête de la branche française d'un groupe de motards criminalisé.

C'est incompréhensible qu'il n'ait pas eu davantage de comptes à rendre Claire, amie de Clément Méric

Serge Ayoub est une figure incontournable de l'extrême-droite parisienne. Dès lors, compte tenu de ses responsabilités au sein de Troisième Voie et des JNR, Claire estime difficile d'imaginer qu'il n'a pas été impliqué directement ou indirectement dans l'affaire Clément Méric.