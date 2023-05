À l'hiver 1985-86, un millier de gendarmes et de policiers sont mobilisés dans la France entière pour arrêter un couple diabolique et pervers. Un homme et une femme qui enlevaient, torturaient, violaient et parfois même tuaient des femmes croisées sur leur route. En quelques semaines, sept victimes vont être recensées. Ce couple uni pour le pire représente un cas rare en matière criminelle.



Plus de 35 ans après les faits, on a toujours bien du mal à comprendre les ressorts qui ont animé ces deux personnages qualifiés dans les journaux de maléfiques. L'enquête et les expertises psychiatriques ne vont jamais livrer toutes les clés de leur parcours. Le 16 mai 1989, Jocelyne Bourdin est jugée dans la salle des assises du Tarn-et-Garonne en l'absence de son mari, Marc Fesquel, abattu par un gendarme pendant sa cavale.

L'accusée, épaulée par ses deux avocats, maintient qu'elle a agi sous l'emprise de son mari. Elle n'est pas responsable de ces atrocités, elle n'a fait que subir. Les victimes font pourtant entendre un tout autre son de cloche. Toutes ces rescapées présentent Jocelyne Bourdin comme une femme qui savait très bien ce qu'elle faisait.

Cette femme n'avait pas d'empathie Jean-Denis Coche, directeur d’enquête

Le 20 mai, après deux heures de délibéré, les jurés déclarent Jocelyne Bourdin coupable de complicité de viols, séquestrations, actes de de tortures et homicides. Elle est condamnée à 20 ans de prison mais assortis de 13 ans de sûreté. "Cette femme n'avait pas d'empathie", commente Jean-Denis Coche, directeur d’enquête.

"Une des preuves qui démontre qu'elle n'éprouvait aucun sentiment, c'est que, lors de l'affaire Geneviève Godard, lorsque Marc Fasquel violait Godard sur le siège arrière (…) c'était Jocelyne Bourdin qui conduisait la voiture. Les brûlures qu'on a découvertes sur le corps de Geneviève Godard étaient des brûlures qui provenaient de l'allume-cigare qui se trouvait à l'avant de la voiture. C'était donc très probablement Jocelyne Bourdin qui actionnait l'allume-cigare et qui le passait à son mari", explique-t-il. "Elle était surement plus intelligente et plus déterminée que lui".

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Georges Charrières, ex-journaliste au Courrier Picard



- Jean-Denis Coche, directeur d’enquête

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info