Affaire Anaïs Guillaume : Philippe Gillet rejugé dès mardi 6 avril

et AFP

publié le 04/04/2021 à 21:39

Nouveau procès pour Philippe Gillet, l'exploitant agricole de 49 ans accusé du meurtre de sa femme, Céline et de l'assassinat de sa petite amie, Anaïs Guillaume. Le prévenu est rejugé à partir de mardi 6 avril, à la cour d'Assises d'appel de la Marne.

Philippe Gillet avait été relaxé en avril 2019 du meurtre de son épouse Céline, 34 ans, un décès accidentel selon lui. Mais il avait aussi écopé de 22 ans de prison pour la disparition dans la nuit du 16 au 17 avril 2013 d'Anaïs Guillaume, 21 ans, dont la voiture calcinée avait été retrouvée dans un bois près de la frontière belge.

En novembre 2019, les enquêteurs avaient découvert les restes de la jeune femme sous un tas de fumier de la ferme de Philippe Gillet à Fromy (Ardennes). Elle était intervenue plusieurs semaines après que les autorités judiciaires eurent reçu des courriers anonymes évoquant la présence du corps d'Anaïs sur la ferme de Fromy, alors même que les fouilles étaient jusqu'à présent restées sans résultats.

Défense fragilisée

Le parquet général qui avait requis 30 ans de réclusion criminelle contre Philippe Gillet et fait appel du premier jugement, est maintenant en position de force puisque les analyses ADN ont prouvé que les restes retrouvés sont bien ceux d'Anaïs Guillaume. À l'époque, Gillet, était resté impassible et mutique, bras croisés et regard fermé face aux accusations du parquet.

Outre ces nouveaux éléments, un expert vétérinaire de l'Ecole nationale d'Alfort viendra contester la thèse de la mort accidentelle concernant Céline, et que prône la défense. Philippe Gilet avait à l'époque expliqué que son épouse était morte écrasée sous une vache. Le verdict est attendu pour le 23 avril. Le prévenu risque la réclusion à perpétuité.