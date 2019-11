Anaïs Guillaume, un squelette, un corbeau et des questions

et Emilien Vinee

publié le 06/11/2019 à 21:01

A la Une de l’heure du crime, l’affaire Anaïs Guillaume, disparue mystérieusement à Fromy, dans la région des Ardennes, dans la nuit du 16 avril 2013, à l’âge de 21 ans. Deux jours plus tard, sa voiture avait été retrouvé calcinée dans un bois près du hameau de Chameleux, en Belgique, à 11 km de là.





Dès le début de l’enquête, son ex-petit ami, Philippe Gillet, un exploitant agricole, chez qui elle avait passé sa dernière nuit avait été soupçonné de l’avoir tuée. Mais le corps était introuvable. Pourtant, en avril dernier, la cour d’assises des Ardennes avait condamné Philippe Gillet à 22 ans de réclusion criminelle pour meurtre.





Il y a quelques semaines, plusieurs lettres anonymes envoyées à la Justice, aux avocats de toutes les parties, et à des journalistes, révélaient que le corps de la disparue se trouvait sous un tas de fumier sur le terrain de la ferme de cet agriculteur. Le corbeau donnait également des précisions qui pourraient innocenter Philippe Gillet. Selon ces courriers, la jeune femme aurait été séquestrée en Belgique jusqu’en 2016, or, l’agriculteur était détenu à cette époque, dans l’attente de son procès.



Coup de théâtre, le mardi 29 octobre dernier, Victoria Gillet, l’une des filles de Philippe Gillet, entreprend de fouiller le champ en question avec une pelleteuse. Elle y trouve quelques ossements et prévient aussitôt la gendarmerie. On apprend quelques heures plus tard grâce à l’analyse ADN, qu’il s’agit bien des restes d’Anaïs Guillaume !





Nos invités



Philippe Dufresne, journaliste au journal l’Union-l’Ardennais, Maître Damien Delavenne, du barreau de Laon, avocat des parents d’Anaïs, Maître Olivier Menut du barreau de Reims, Fabrice Guillaume, papa d’Anaïs.