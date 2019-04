et Emilien Vinee

10/04/2019

La semaine dernière, la cour d'assises des Ardennes a condamné à 22 ans de réclusion criminelle Philippe Gillet, un agriculteur de 46 ans, pour le meurtre de son ex-petite amie, disparue mystérieusement en avril 2013.



Ce jour-là, Anaïs Guillaume, une jeune fille âgée de 21 ans, avait passé la soirée avec Philippe Gillet, son ex-petit ami, qu’elle avait pourtant quitté quelques semaines plus tôt. Depuis, plus personne n’a revu Anaïs, son corps n'a jamais été retrouvé. Mais sa voiture, elle, a été abandonnée calcinée, à quelques kilomètres de là, de l’autre côté de la frontière, en Belgique.

Un an et demi plus tard, en juin 2015, coup de théâtre, Philippe Gillet devient aussi le principal suspect dans la mort de sa femme, Céline retrouvée écrasée par une vache, sur l'exploitation familiale, en 2012. A l'époque, les enquêteurs avaient conclu à une mort accidentelle…

La Cour d’assise des Ardennes jugeait donc cet homme pour deux homicides. Elle l’a condamné à 22 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d’Anaïs, mais il a été acquitté pour celui de son épouse…faute de preuves ! Or le code de procédure pénale prévoit que dans ce cas, la sentence pour un seul homicide ne peut pas être supérieure à 20 ans de prison. Il y aura donc un deuxième procès pour l’affaire Anaïs Guillaume. C’est cette histoire terrible, un crime sans cadavre, que nous vous racontons.







Nos invités

Michel Mary, reporter pour le journal Le Nouveau Détective, il a suivi la première semaine du procès, Stéphane Bouchet, journaliste, co-réalisateur du numéro de « Chroniques Criminelles » sur TFX diffusé début 2018 « Affaire Anaïs Guillaume : double meurtre à la ferme ».