Adolescent caché à Rennes : ce que risque la mère lors du procès

Ce jeudi 5 octobre à Rennes débute le procès d'une mère de famille pour privation de soins. Son fils vivait totalement reclus depuis sa naissance. Il y a un an, lors d'un passage aux urgences, les médecins ont trouvé le garçon bien trop maigre, ne pesant que 27 kilos à 14 ans. Il était également non scolarisé. Il est depuis placé en foyer. La prévenue conteste toute maltraitance, l'audience de ce jeudi sera donc déterminante.

Pour Stéphanie, cette mère de 50 ans, son fils n'est ni maltraité ni reclus. Elle affirme que son enfant allait à la bibliothèque, au musée, au théâtre... Un petit gabarit, certes mince, mais qui mangeait à sa faim. La mère de famille nie toute maltraitance et attend avec impatience cette audience pour pouvoir s'expliquer. "On était une famille heureuse, libre. J'ai essayé d'aller dans ce sens et là on nous prend tout. J'espère que la justice va bien faire son travail pour mon fils, qui ne cesse de demander depuis le départ à retourner à la maison", affirme-t-elle.

Si la mère, qui élevait seule son enfant, est relaxée, elle pourra donc faire une demande pour récupérer la garde de son fils, placé auprès de l'aide sociale à l'enfance. Depuis plus d'un an, elle ne le voit que deux fois par mois, lors de rendez-vous d'une heure à peine, où la mère et son fils sont accompagnés d'une assistante sociale. En revanche, si Stéphanie est déchue de ses droits, elle risque de perdre la garde de l'adolescent et encourt une peine maximale de sept ans de prison et 100.000 euros d'amende.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info