DOCUMENT RTL - Adolescent caché à Rennes : "C'est un scandale de menacer ma fille de prison", dit sa grand-mère

C'est une histoire à peine croyable qui a été mise au jour cette semaine. À Rennes, une femme a caché l'existence de son enfant, âgé de 14 ans. La mère aurait totalement nié l'existence de son fils : pas de déclaration à la naissance, pas de suivi par un médecin et il n'allait même pas à l'école, passant la plus grande partie de son temps enfermé seul dans sa chambre. La mère de cet adolescent, qui présentait notamment une maigreur importante, est convoquée en octobre devant le tribunal correctionnel de Rennes pour "privation de soins".

Sur RTL, elle a réfuté toute maltraitance. Ce samedi 20 mai, c'est sa mère et donc la grand-mère de l'adolescent, qui s'est exprimée à notre micro, soutenant sa fille. "Je trouve que c'est un scandale de la menacer de prison alors qu'elle est en dépression", dit-elle. "On condamne ma fille, elle n'a pas arrêté de s'occuper de son fils. Elle restait close avec son fils parce qu'il avait des problèmes. On dit qu'il n'a pas été vu à la sécurité sociale, ce qui est faux", affirme-t-elle.

"Il avait un titre de transport, elle ne le cachait pas puisqu'il voyageait. (...) Elle est allée deux ans aux Restos du cœur pour nourrir son enfant. C'est loin de ne pas le nourrir comme les gens le disent. Je suis outrée, on veut lui coller 7 ans de prison et 100.000 euros d'amende, mais pourquoi ?", ajoute la grand-mère de l'adolescent qui affirme encore que sa fille "le sortait, elle allait à des expositions, au sport. Il pesait 30 kilos, oui mais il est asiatique, il est tout petit. Elle faisait l'école à la maison".

