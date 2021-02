Adama Traoré : décès dû à un "coup de chaleur", "aggravé" par l’interpellation

publié le 08/02/2021 à 15:33

Les conclusions du dernier rapport d’expertise médicale sont parvenues aux magistrats chargés de l’instruction du dossier Adama Traoré à Paris. C’est la première fois que les conclusions d’un rapport commandé par la justice convergent avec celles des experts mandatés par la famille.



L’expertise avait été ordonnée en juillet par les juges d’instruction et confiée à une équipe belge, en gage d’indépendance. Elle conclue à un probable "coup de chaleur" aggravé par l’interpellation du jeune homme.



C’est désormais le neuvième rapport médico-légal versé au dossier Adama Traoré, ce jeune homme décédé le 24 juillet 2016 à Persan-Beaumont (Val d’Oise) après une course-poursuite et son interpellation par les gendarmes. Mais celui-ci, que RTL a pu consulter, pourrait relancer l’affaire. Les médecins belges mandatés par les juges d’instruction cet été concluent en effet à une possible responsabilité des gendarmes. Ils posent le diagnostic d’un "coup de chaleur à l’exercice" du fait de la course poursuite sur plus de 500 mètres par une température de plus de 36 degrés, mais aggravé par l’immobilisation pratiqué par les gendarmes et "dans une moindre mesure" par deux pathologies dont souffrait Adama Traoré. "Cette évolution (le décès), n’aurait probablement pas eu lieu sans l’intervention de ces facteurs aggravants", conclue le groupe d’expert.



C’est la première fois dans ce dossier qu’une expertise ordonnée par les magistrats met en cause l’interpellation par les gendarmes. Jusqu’ici les deux rapports d’autopsie et quatre expertises ordonnées par les juges (dont une annulée en décembre dernier) avaient conclu à un décès par conjonction de diverses causes, la course-poursuite, les pathologies préexistantes chez Adama Traoré, et la consommation de cannabis. Seuls les rapports médicaux produits par ma famille tendaient à des conclusions diamétralement opposées, impliquant les gestes d’immobilisation pratiqués par les gendarmes et un "plaquage au sol".