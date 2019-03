publié le 04/03/2019 à 13:21

Ils sont trois frères et soeurs à avoir perdu leurs parents dans un accident de la route mardi 26 février dans l'Isère. Un gendarme ivre les a percutés, il avait un taux d'alcoolémie de 2.54 grammes. Il a été condamné jeudi 28 février à 18 mois de prison ferme et incarcéré. Mais les enfants estiment que la responsabilité de ses collègues avec qui il avait bu, devrait être engagée. Un appel entendu puisque l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) ouvre une enquête interne.



Alain Duron, le fils du couple disparu, déclare au micro de RTL : "On apprend lors du procès qu'ils étaient 5 gendarmes à consommer pendant tout l'après-midi. Ils auraient dû être, mieux que quiconque, au courant de la gravité de la situation et de l'importance de retenir cette personne-là et du carnage que ça pouvait engendrer, que ça allait fatalement engendrer. Ils auraient dû essayer de retenir leur collègue. Leur responsabilité doit être examinée."

"Il n'y a aucune raison que ces personnes soient protégées de par leur statut même si c'est l'impression très désagréable qu'on a. On se bat pour que justice soit faite et soit faite totalement." lance Alain Duron.

Une enquête interne a été ouverte

La hiérarchie de la gendarmerie a été choquée par le comportement des 5 gendarmes, au-delà de celui qui a pris le volant complètement ivre. L'après-midi du drame, le gendarme incriminé avait 4 collègues avec lui qui l'ont vu consommer 6 pintes de bières et ne l'ont pas empêché de prendre sa voiture. L'un des 4 collègues est même monté avec lui coté passager avant. En plus de le voir ivre, il l'a laissé rouler à très vive allure sans l'alerter du danger.



La procureure de Bourgoin Jallieu (Isère) a estimé que seul le conducteur était pénalement responsable. Lui seul a été poursuivi et condamné mais les autres peuvent-ils être visés par des sanctions disciplinaires ? C'est l'enjeu de l'enquête interne qui a été ouverte et qui n'est pas évidente puisque ces gendarmes étaient hors service mardi 26 février.



La famille des victimes a contacté un avocat et envisage de porter plainte contre ces 4 gendarmes considérés comme complices. Elle en appelle également à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet.