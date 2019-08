Les conseils de sécurité pour éviter les accidents avec le personnel autoroutier

publié le 18/08/2019 à 08:06

En cette période estivale de chassé-croisé sur les routes, beaucoup de vacanciers sont sur le retour ce dimanche 18 août, RTL avec M6 et la prévention routière vous accompagnent. Sachez que les sociétés d'autoroute tirent la sonnette d'alarme, et appellent à la plus grande vigilance. Le nombre d'accidents avec du personnel autoroutier est fréquent : en moyenne un accrochage tous les trois jours.

Principale cause de ces accrochages et accidents : le manque de vigilance et surtout la somnolence selon Christophe Ramond, de la Prévention routière. "L'accident type, c'est l'accident dû à l'hypovigilance du conducteur. On parle d'un conducteur qui commence à s'endormir et se déporte sur la droite et vient percuter un véhicule en intervention sur la bande d'arrêts d'urgence", explique-t-il.

Des accidents qui surviennent le plus souvent lorsque les patrouilleurs autoroutiers interviennent pour porter secours aux automobilistes ou sur des zones de travaux. Dans ce cas, il faut vraiment ralentir. Malgré les nombreux radars installés près de ces chantiers, un automobiliste sur deux roule encore trop vite.

Une conduite zen diminuerait de 15% les accidents

"On lève le pied, on ralentit de 10, 20 kilomètres par heure. Même si on pense qu'il ya personne sur une zone de travaux, on va quand même ralentir parce qu'on roule très vite sur autoroute donc souvent quand il y a un imprévu qui apparaît, on le voit trop tard", alerte Chrstophe Ramond.

Sachez que désormais le Code de la route intègre la notion de ce qu'on appelle le corridorde sécurité. Autrement dit, la loi impose aux conducteurs de se déporter le plus loin possible à l'approche de véhicules stationnés sur le bas côté sous peine d'un PV de 135 euros.