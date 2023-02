Accident de Pierre Palmade : un homme affirmant être l'un des passagers recherchés placé en garde à vue

Près de quatre jours après le terrible accident de la route dans lequel a été impliqué Pierre Palmade, l'enquête se poursuit. Contrôlé positif à la cocaïne, l'humoriste est poursuivi pour "homicide et blessures involontaires" et il encourrait une lourde peine s'il venait à être reconnu coupable.

Mais depuis plusieurs jours, la police recherchait aussi deux hommes présents dans la voiture de l'humoriste, décrits par des témoins comme ayant fui la scène du drame, peu après la collision.

Dans la nuit du 13 au 14 février, un homme âgé de 47 ans et alcoolisé a été placé en garde à vue par les gendarmes à Montdidier (Somme). Il indique être l'un des passagers en fuite. Des vérifications sont en cours, pour établir la véracité de ses propos. Un deuxième individu est toujours en fuite et recherché et ces deux personnes sont passibles de poursuites pour non-assistance à personne en danger.

Pierre Palmade devrait être interrogé

Désormais conscient, l'acteur devrait être rapidement entendu par les enquêteurs qui vont vouloir en apprendre plus sur les circonstances de l'accident. Les premières questions devraient porter sur les souvenirs de l'acteur ainsi que sur les raisons qui ont poussé l'acteur à se déporter sur l'autre voie.

Ensuite, des questions devraient être posées sur le contexte, étant donné que l'acteur a été testé positif à la cocaïne ainsi qu'aux médicaments de substitution au moment de l'accident. Des seringues ont aussi été découvertes à son domicile lors d'une perquisition. Pour rappel, ce sont bien les médecins qui donneront le feu vert pour permettre une audition de l'acteur, son état ne permettant pas, pour le moment, d'être entendu.

