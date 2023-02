Ce vendredi 10 février, l'humoriste français Pierre Palmade a été impliqué dans un grave accident de la route en Seine-et-Marne. Alors qu'il conduisait sous l'emprise de la cocaïne, il a percuté une voiture dans laquelle étaient présents une femme enceinte qui a perdu son bébé ainsi qu'un enfant de six ans et le père de celui-ci. Une enquête a été ouverte pour homicide et blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiants, mais la police cherche désormais à retracer la journée de l'acteur le jour de l'accident.



En premier lieu, les enquêteurs aimeraient identifier les deux potentiels passagers présents dans la voiture de Pierre Palmade. Le soir du drame, des témoins ont indiqué avoir vu deux hommes quitter la voiture de l'acteur juste après la dramatique collision. Leurs témoignages pourraient être éclairants sur les activités de l'artiste lors des heures qui ont précédé l'accident et notamment sur sa consommation de drogue révélée par des analyses médicales réalisées sur Pierre Palmade.

Pour le moment, le parquet de Melun n'a donné que très peu d'indications sur le déroulement de l'enquête. L'étude des traces sur la route et l'expertise des deux voitures concernées par l'accident devraient permettre de préciser leurs vitesses respectives, ce qui correspond à une donnée non négligeable.

En effet, un excès de vitesse peut devenir une circonstance aggravante qui s'ajouterait, en cas de procès, à la conduite sous l'emprise de stupéfiants. La peine maximale encourue par Pierre Palmade serait alors de dix années de prison.

